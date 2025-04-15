شوبير: محمد شريف يقترب من الزمالك.. والأهلي "ماكلمهوش"!

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على اقتراب محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، من الانتقال إلى الزمالك.

وقال في حلقة اليوم من برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الزمالك نادي كبير، وعقده انتهى مع الخليج، والأهلي لم يتفاوض معه، وأتوقع تألقه مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "اللاعب منتظر الأهلي ولم يتواصل معه أحد حتى الآن، واللاعب لم يشترط أي شىء على الأهلي للعودة".

وكشف على الشيبان مدير الاحتراف في نادي الخليج السعودي، حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضم مهاجم الفريق المصري محمد شريف.

محمد شريف يلعب في صفوف فريق الخليج السعودي، منذ بداية الموسم قبل الماضي بعد رحيله من الأهلي، بعقد مدته موسمين ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال الشيبان في تصريحات خاصة لـ بطولات: "لسنا على علم بمفاوضات الزمالك مع محمد شريف، كما أن اللاعب لم يبلغنا بأنه سيوقع لنادي آخر".

وأضاف: "محمد شريف عقده يستمر لنهاية الموسم الرياضي الحالي، نادي الخليج ينتظر رفع التقارير الفنية للمدرب فيما يخص جميع اللاعبين بما فيهم اللاعبين الأجانب ومن بينهم شريف بالطبع لتحديد مصيره".

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، غدا الأربعاء، في إطار مواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وكان الزمالك انتصر في مباراته الأخيرة على حرس الحدود، ببطولة الدوري المصري، 2-0، ورفع رصيد إلى 38 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز.