"ان بي ايه": يوكيتش وغيلجيوس-ألكسندر مرشحان فوق العادة للقب أفضل لاعب

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : يبدو كل من النجمين الصربي نيكولا يوكيتش من دنفر ناغتس والكندي شاي غيلجيوس ألكسندر مع أوكلاهوما سيتي ثاندر مرشحَين فوق العادة لاحراز لقب أفضل لاعب في الموسم العادي "أم في بي" لدوري كرة السلة الأميركي المحترفين الذي اختتم الاحد.

وستوزع جوائز الموسم العادي بين نهاية نيسان/أبريل ومطلع آيار/مايو خلال فترة الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) التي تنطلق السبت على أن يتم تحديد المواجهات النهائية عقب الإنتهاء من الملحق الـ "بلاي إن".

وسيكون الخيار حساسا بالنسبة الى مئات الصحافيين الذين يصوتون على اختيار أفضل لاعب من بين خمسة لاعبين يمنحونهم نقاطا من الاول الى الخامس.

ويتألق يوكيتش وغيلجيوس ألكسندر بشكل لافت في صفوف فريقيهما، فالأول الذي حاز هذه الجائزة ثلاث مرات أعوام 2021 و2022 و2024 وقاد دنفر ناغتس للفوز باللقب عام 2023 لا يزال بيضة القبان مع فريقه.

ويبرز يوكيتش (30 عاما) في التسجيل والتمرير والمتابعات مستفيدا من طوله الفارع (2.11 م و129 كلغ)، مع القدرة على السيطرة التامة على اللعب.

معدّل خارق

وعلى الرغم من خسارة فريقه أكثر من عنصر هام في صفوفه منذ تتويجه باللقب عام 2023، حافظ يوكيتش على بريقه في جميع الفئات مسجلا معدلا مقداره 29.6 نقطة و12.7 متابعات و10.2 تمريرات حاسمة في 70 مباراة خاضها هذا الموسم، وبالتالي فهو ثالث أفضل هداف وثالث أفضل لاعب في فئة المتابعات، إضافة إلى كونه ثاني أفضل ممرر للكرات الحاسمة في الدوري هذا الموسم.

أنهى يوكيتش 34 مباراة محققا "تريبل دبل" فيها وقدّم استعراضا ألهب مشاعر عشاق كرة السلة خلال مباراة سجل فيها 31 نقطة والتقط 21 متابعة ومرر 22 كرة حاسمة في اذار/مارس، وبات الأوّل في تاريخ الدوري يحقق هذا الانجاز، كما سجل 61 نقطة، وهو رقم قياسي شخصي، في مطلع نيسان/أبريل.

وقال ديفيد أدلمان الذي عُيّن مدربا لدنفر ناغتس الاسبوع الماضي خلفا لمايكل مالون "اذا لم يتم اختياره أفضل لاعب، سيكون أفضل موسم له في التاريخ من دون أن يتم اختياره أفضل لاعب".

أما يوكيتش فقال "أعتقد بأني ألعب أفضل كرة سلة في مسيرتي، وبالتالي إذا كان هذا الأمر لا يكفي، فان هذا اللاعب (غيلجيوس ألكسندر) يستحقها أيضا، انه استثنائي".

ماكينة تسجيل

واصل غيلجيوس ألكسندر الذي حلّ ثانيا خلف يوكيتش في جائزة الأفضل العام الماضي، تألقه هذا الموسم فتربع على صدارة هدافي الدوري بمعدل 32.7 نقطة خلال 76 مباراة، وأضاف 5 متابعات و6.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة أيضا.

لا يمكن إيقاف الكندي البالغ 26 عاما، فهو يجيد صناعة اللعب وذلك بفضل قدرته على مهاجمة السلّة بمراوغات مربكة والنسبة الكبيرة لنجاح تسديداته متوسطة المدى، بخلاف رمياته الثلاثية التي لم تتعد نسبة نجاحها الـ 37.5 في المئة.

كما يقوم غيلجيوس ألكسندر بدور دفاعي هام حيث يلتصق بمنافسيه، ما ساهم في امتلاك فريقه أفضل خط دفاعي هذا الموسم.

وما يصب في صالح الكندي أن فريقه يملك أيضا أفضل سجل في الموسم العادي حيث تصدر المنطقة الغربية برصيد 68 انتصارا مقابل 14 خسارة، في حين يحتل دنفر ناغتس المركز الرابع في المنطقة ذاتها مع 50 انتصارا مقابل 32 هزيمة.

ويحتل غيلجيوس ألكسندر المركز الأول في موقع الدوري الاميركي لكرة السلة لجائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم، لكن هذا التصنيف يعتبر شخصيا لانه يتغير على مدى الموسم من خلال اختصاصي في "أن بي آيه" والذي يقول "الأثر الذي يتركه غيلجيوس ألكسندر على أرضية الملعب هائل وهو في قمة الترتيب وبالتالي فإن اختياره افضل لاعب لن يكون جدليا".

أعرب درايموند غرين نجم غولدن ستايت ووريرز عن أمله في رؤية اختيار "أفضل لاعبَين بالتساوي"، لو كان النظام يسمح بذلك.