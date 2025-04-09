بعد أنباء انتقاله للأهلي.. الزمالك يزيل صور زيزو ويحقق مع المتورطين

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك كواليس قرار إزالة صور أحمد سيد زيزو نجم الفريق، من ملعب حلمي زمورا الخاص بالناشئين.

وحسب ما ذكره مصدر خاص، فإن قرار إزالة صورة اللاعب من ملعب حلمي زمورا جاء بعد قرار من بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأبيض.



وأشار المصدر إلى أن النادي قرر إيقاف العمال الذين أزالوا صورة أحمد سيد زيزو، وتحويلهم للتحقيق.

وفي وقت سابق، دهس أحد عمال الزمالك صورة زيزو، بعد إزالتها من ملعب الناشئين، حسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق وذكر مصدر خاص أن زيزو قد وقع على عقود انتقاله لصفوف الأهلي بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث فشل الطرفان في التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء والاستمرار بين صفوف الفريق.