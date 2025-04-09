شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025، العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، الحملة الإعلانية تعلن إتمام صفقة انتقال زيزو للأهلي.

الحملة الإعلانية تعلن إتمام صفقة انتقال زيزو للأهلي

أكد مصدر فى النادى الأهلى أن الحملة الإعلانية رجحت كفة ناديه للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر.

الزمالك يترقب حيثيات حكم تأييد مستحقات باتشيكو

يترقب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب حيثيات الحكم من المحكمة ألفيدرالية، الخاص بمستحقات الصربى جيمى باتشيكو المدير ألفنى السابق للفريق، والتى وصلت إلى 880 ألف يورو.

جزر القمر تطلب مواجهة منتخب مصر وديا فى يونيو المقبل

تلقى اتحاد الكرة عرضا من منتخب جزر القمر لمواجهة منتخب مصر بقيادة حسام حسن وديا فى التوقف الدولى والمحدد لها خلال ألفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل.

"نسر" الأهلي "يحجب" هلال السودان ويحجز مقعدا فى نصف نهائي أفريقيا

تأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

بيراميدز يخسر أمام الجيش الملكى بهدفين ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

فاز الجيش الملكى على بيراميدز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما بالمغرب فى إياب الدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق السماوى بمجموع المباراتين للدور نصف النهائى للمرة الأولى فى تاريخه.

زيزو يغادر الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة ستيلينبوش .. فيديو

غادر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك مقر النادى بميت عقبة عقب أنتهاء مران الفريق وعقب علمه بالاستبعاد من قائمة الفريق استعدادا لمواجهة ستيلينبوش.

اتحاد الكرة يُخطر الأندية بفتح القيد الصيفي 2 يونيو المقبل

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية بمواعيد فترات تسجيل اللاعبين (القيد) الخاصة بالموسم الجديد 2025/2026، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد بشكل رسمي.

مصر فى المجموعة السابعة بقرعة بطولة العالم لناشئين اليد 2006.. صور

أسفرت قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد مواليد 2006 التي ستستضيفها مصر أغسطس المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب كلا من، اليابان و كوريا و البحرين .

حسام أشرف خارج حسابات بيسيرو أمام ستيلينبوش

استقر البرتغإلى جوزيه بيسيرو المدير ألفنى لفريق الزمالك على عدم الاستعانة بحسام أشرف لاعب ألفريق، خلال المباراة المقبلة أمام ستيلينبوش بإياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها غدا الأربعاء.

