"زيزو زملكاوي غصب عنك".. شوبير يكشف رسالة نارية ويرد بقوة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير رسالة من مشجع زملكاوي، بشأن مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض، في ظل الحديث عن رحيله للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق في الفترة الحالية، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "واحد باعتلي رسالة بيقولي زيزو زملكاوي غصب عنك يا شوبير، وأنا بقوله حضرتك واثق ومتأكد من كلامك؟".

وأضاف: "لو واثق من كلامك خلا وبعدين حضرتك بتقولي أنا ليه؟ ممكن تروح تقول للناس في نادي الزمالك".

وكشفت العديد من التقارير الصحفية توقيع أحمد سيد زيزو، مع النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، استغلالا لانتهاء عقده مع الفريق الأبيض، ولكن الأحمر لم يعلن أي شيء رسمي حتى الأن.

كما طالب نجم الزمالك السابق التدخل سريعا ودفع 100 مليون جنيه لـ زيزو



طالب تامر عبد الحميد "دونجا" نجم نادي الزمالك السابق، البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض بعمل بعض التغييرات في طريقة اللعب أمام المنافسين.

ويستعد الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي غدا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الحميد خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "بيسيرو مدرب كبير لكن أداء الزمالك معه غير جيد، وقائمة الفريق الحالية ليست الأفضل".

وأضاف: "زيزو الأفضل في مصر ولكنه مشتت، ونادي الزمالك تأخر في التعامل مع ملف تجديد عقده، أين كان المجلس خلال آخر موسمين".

وأختتم تصريحاته: "مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يتحمل أزمة زيزو، وعليهم حل الموقف بشكل سريع، ولو طلب 100 مليون عليهم الدفع فورا".