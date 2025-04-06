الامارات | كيف فاز «هت شو» بكأس دبي العالمي؟.. الفارس جيرو يوضح تفاصيل الانتصار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفارس فلورانت جيرو أن الانتصار الذي حققه، السبت، مع الجواد القطري «هيت شو» في النسخة الـ29 من «كأس دبي العالمي» البالغ جوائزه 12 مليون دولار، جاء بطعم الذهب، في حلم طال انتظاره يصبو لتحقيقه جميع الفرسان حول العالم، مشدداً على أن المراحل الأخيرة من السباق، والقدرات التي أظهرها الجواد «هيت شو» وقدرته على إعطاء المزيد سهلت المهمة في تجاوز المنافسين، وتحويل الحلم إلى حقيقة والتتويج بالكأس، مشيراً إلى أنه كفارس عوّض خسارته القاسية التي تعرض لها في محاولته عام 2017 حين حل بالمركز الثاني مع الجواد «عن رنر» خلف بطل تلك النسخة الجواد السعودي «أورغيت».

وقال جيرو في تصريحات صحفية: «لم أعتقد أنني سأفوز، إلا أن 100 متر الأخيرة، والقدرات التي أظهرها الجواد (هيت شو) بتجاوز العديد من الخيول، منحتي الثقة في القدرة على تحويل حلم طال انتظاره وتحقيق انتصارٍ بطعم الذهب والتتويج بـ (كأس دبي العالمي) السباق الذي يحلم لتحقيقه جميع الفرسان حول العالم».

وأوضح: «كان هدفي الجواد الياباني (فوريفر يونغ) المرشح الأبرز للقب، إلا أن المراحل الأخيرة كانت شاهدة على أنه فقد الزخم، فبدأت المحاولة بإيجاد حصان آخر لألحق به، ومن ثم بدأت الشعور بأن الجواد (هيت شو) يطلب المزيد في أداءً مذهل، لأجد الطريق مفتوحاً نحو خط النهاية وإنهاء السباق بالمركز الأول».

وأضاف: «ما زلت لا أصدق بأننا حققنا الانتصار في شوط يجذب في كل عام أقوى الخيول حول العالم، بالتأكيد أنا سعيد للغاية بتمكني والجواد (هيت شو) في وضع البصمة ضمن السجلات الذهبية لـ (كأس دبي العالمي) خصوصاً أن محاولتي في 2017 كان مع حصاناً قوي لكنه لم يستطع الفوز، و(هيت شو) نجح في تحقيق ذلك».

وعن الهدف المقبل للجواد «هيت شو»ـ قال الفارس جيرو: «قرار المشاركة متروك للفريق والمدرب براد كوكس، إلا أن الانتصار في (كأس دبي العالمي) والقدرات التي أظهرها (هيت شو) تمنح على الثقة بأن الجواد بات رقماً صعباً في السباقات العالمية، وقادر على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات».