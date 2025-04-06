شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

يقام لقاء الزمالك ومودرن سبورت فى الجولة الراعبة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر في السابعة مساء اليوم الأحد.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم بحثًا عن الفوز رغم ضيق الوقت بين موعد المباراة ولقاء ستيلينبوش الجنوب أفريقي، فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت الأربعاء الماضى، وعاد الفريق فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، واستقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك على خوض المباراة بالبدلاء والمستبعدين بعدما رفضت رابطة الأندية تعديل موعد المباراة وفقًا لطلب الزمالك.



الزمالك خاض مباراتين في بطولة كأس الرابطة ضمن مواجهات دور المجموعات، تعادل أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجت 2-1 بينما خسر مودرن سبورت من بتروجت بنتيجة 1-0، ثم فاز على سموحة بنتيجة 2-0.

ويأتي الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم معه أندية سموحة والجونة ومودرن سبورت وبتروجيت من بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث يحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

تنقل قنوات أون سبورتس فعاليات بطولة كأس عاصمة مصر ومنها مباراة اليوم التي تجمع بين الزمالك ومودرن سبورتس.