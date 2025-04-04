الامارات | مورينيو يقرص أنف مدرب غلطة سراي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرص البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربهتشه، أنف نظيره في غلطة سراي أوكان بوروك، بعد خسارته على أرضه ديربي إسطنبول المتوتر، أول من أمس، في ربع نهائي كأس تركيا في كرة القدم. فبعد صافرة النهاية وفوز غلطة سراي 2-1 بهدفي النيجيري فيكتور أوسيمهن، تقدم مورينيو إلى بوروك في أرض الملعب، وضغط بيده على أنفه لفترة وجيزة، فسقط مدرب غلطة سراي أرضاً ممسكاً وجهه. وقال نائب رئيس غلطة سراي، متين أوزتورك: «مدربنا أوكان هنأ مورينيو والحكام. بعدها، وفيما كان أوكان يتابع سيره، اعتدى مورينيو عليه لفظياً وجسدياً». في المؤتمر الصحافي، قلل بوروك من وقع الحادث «قرص أنفي من الخلف. كان هناك خدش بسيط. بالطبع لم يكن تصرفاً لطيفاً أو أنيقاً».