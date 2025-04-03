شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الجولة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق السبت المقبل، مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في نسختها الرابعة، وذلك بمواجهتين مثيرتين ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث يواجه المصري فريق سيراميكا، ويصطدم البنك الأهلي بنظيره زد.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر كالتالي:

السبت 5 أبريل

ـ زد & البنك الأهلي ـ الساعة 7 مساءً

ـ المصري & سيرميكا ـ الساعة 4 عصراً

الأحد 6 أبريل

ـ الزمالك & مودرن سبورت ـ الساعة 7 مساءً

ـ بتروجت & الجونة ـ الساعة 4 عصراً

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت، مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

أسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.