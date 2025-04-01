شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلى يتقدم بهدف مبكر لبيراميدز على الجيش الملكى فى الدقيقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بيراميدز في التقدم على الجيش الملكى بهدف مقابل للاشئ عن طريق ماييلى في الدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، حيث استغل اللاعب الكونغولى خطأ فادح من حارس الضيوف الذى أخطا فى تمرير الكرة إلى زميله ليقطعها إبراهيم عادل ويمررها اتجاه مايلى ليودع الكرة فى المرمى الخالى.

تشكيل بيراميدز : -

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي.