شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل ينتزع صدارة التصنيف العالمي للاسكواش بعد حصد بطولة أوبتاسيا والان مع تفاصيل الخبر

انتزع البطل المصري مصطفى عسل ، المصنف الثاني عالمياً، صدارة التصنيف العالمي عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي يستضيفها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، منهيا هيمنة علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.

وفاز مصطفى عسل على النيوزلندى بول كول بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-4, 11-8.

وفي منافسات السيدات، توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة و المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، باللقب، وفازت هانيا الحمامي على الانجليزية جورجينا كيندي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مبارا. استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-2, 11-3.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة مصرية بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

4 لاعبين في منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل.

8 لاعبات في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي.

ويحمل الثنائي، البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لقب البطولة عن النسخة الأخيرة، بينما كانت البلجيكية نيلي جليس هي آخر بطلة متوجة بالبطولة في منافسات السيدات.