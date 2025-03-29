الامارات | ناديا «أبوظبي» و«دبي» يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز ونشر الرياضات البحرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع ناديا أبوظبي للرياضات البحرية ودبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، اتفاقية تعاون مشترك ومذكرة تفاهم لتعزيز ونشر الرياضات البحرية بزيادة فرص التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة في خطوة إيجابية ومتجددة تعكس الجهود المشتركة لإدارة الناديين لتطوير النشاط والارتقاء بالمستويات، وللمحافظة على مكانة الإمارات والتي أصبحت الوجهة العالمية الأولى في الرياضة البحرية.

وبحسب بيان صحافي، جرى توقيع اتفاقية ومذكرة التفاهم عبر المنصات الحديثة، بحضور كل من عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظِّمة للسباقات والأحداث الرياضية في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية سيف السويدي، وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد الفلاحي.

وتهدف اتفاقية التعاون بين ناديي أبوظبي للرياضات البحرية ودبي الدولي للرياضات البحرية الى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل في تطوير وإدارة الفعاليات الرياضية البحرية على كل المستويات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية من خلال شراكة استراتيجية ترتكز على تبادل الخبرات والمعلومات، والتنسيق الكامل في إدارة المسابقات والأنشطة الرياضية المتنوعة في المجال البحري.

وتتلخص إسهامات الطرفين في محاور عدة مثل الاستدامة والمحافظة على البنى التحتية والمعدات وحلول البيئة والطاقة البديلة وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم العملياتي والتشغيلي والمشاركة في تنظيم الفعاليات، وتأكيداً لاستمرار اتفاقية التعاون توضع آلية متابعة لتطوير المشاريع والترويج للشراكة عبر منصات المؤسستين.

وأكد سيف السويدي أن توقيع مذكرة التفاهم مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يُمثل خطوة مهمة واستراتيجية نحو تعزيز التعاون المشترك بين الأندية البحرية في الدولة.

بدوره قال محمد الفلاحي إن توقيع مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون بين الناديين يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعماً للنجاحات التي تحققت في مجال الرياضات البحرية والتي وضعت الإمارات كقاطرة للعالم ووجهة أولى.