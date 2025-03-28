شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. الزمالك يحتفظ بـ 28 كأساً ذهبياً في دولاب البطولات الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً لنادي الزمالك، والذي يعد ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس مصر برصيد 28 لقباً.

وحقق نادي الزمالك بطولة كأس مصر رقم 28 والتي تعد آخر تتويج للفريق الأبيض بالبطولة في يوليو 2022، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

ألقاب الزمالك الـ 28 جاءت في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2019/2020.

أما النادي فيصل رصيده من ألقاب بطولة كأس مصر إلى 37 لقباً وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020/2021.