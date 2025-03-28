بطولة إسبانيا: كونديه في تصريح ناري "نحن لسنا آلاتّ!"

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : احتجّ مدافع برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الدولي الفرنسي جول كونديه على الروزنامة المزدحمة بالمباريات في تصريح ناري قال فيه "نحن لسنا آلات!"، وطالب القيمين بأخذ صحة اللاعبين بعين الاعتبار في قراراتهم.

وأدان المدافع الدولي عقب فوز برشلونة على أوساسونا 3 0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 27 والتي أقيمت مساء الخميس بعد فترة التوقف الدولي، على منصة "دازون" للبث التدفقي "قلة الاحترام" للنادي واللاعبين.

قال ابن الـ 26 عاما "هذا ليس طبيعيا. لقد تحدثنا عدة مرات عن جدول المباريات وخوض مباريات كثيرة (...) هو قلّة احترام للأندية، سواء برشلونة أو أوساسونا أو ريال مدريد. وأيضا قلّة احترام للاعبين".

وإلى جانب التزاماته مع برشلونة، شارك كونديه مع منتخب بلاده أمام كرواتيا ذهابا وإيابا في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي (فازت فرنسا بركلات الترجيح 5 4 بعد التعادل 2 2 باجمالي المباراتين).

وأضاف "على الجميع أن يفهم أننا لسنا آلات، وأن تقديم ما يريده مشجعو كرة القدم من مشاهدة مباراة تنافسية وقوية يتطلب منا الراحة أيضا".

وطالب مدافع برشلونة عبر منصة "إكس" الإتحاد الإسباني لكرة القدم ورئيس الرابطة خافيير تيباس باخذ بعين الاعتبار صحة اللاعبين، مستشهدا بصريحاته.

ولعب برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد (63 مقابل 60) مباراة الخميس من دون لاعبيه الدوليين البرازيلي رافينيا والاوروغوياني رونالدو أراوخو اللذين عادا من ارتباطاتهما الدولية في اليوم السابق، كما خسر الإسباني داني أولمو بسبب الإصابة والذي شارك أيضا في مباراتي "لا روخا" ضد هولندا في دوري الامم (فازت اسبانيا بركلات الترجيح 5 4 بعد التعادل 5 5 باجمالي المباراتين).