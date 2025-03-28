شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة، أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشيطًا وتعزيز صحتك.

تواصل ”الخليج 365” مع محمد عصب مدرب وخبير التغذية منتخب رفع الأثقال للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب إن شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبعد عن التدريبات بأحمال قليلة.

وأضاف من التمارين المهمة في شهر رمضان الكريم تمرين الاسكوات، حيث يساعد على تحسين مستويات الدورة الدموية والتمثيل الغذائي، ويحرق الكثير من السعرات الحرارية، قم بالوقوف بشكل مستقيم مع القدمين بعرض الكتفين ومدد اليدين في خط، حافظ على عضلاتك الأساسية ضيقة ثم اقفز عاليا قدر الإمكان.