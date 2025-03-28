الامارات | «الليغا» تستعرض برنامج «اكتشاف المواهب» في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» خططها وبرامجها لاكتشاف المواهب في دولة الإمارات، واختيار ثمانية لاعبين من أصحاب المواهب مناصفة بين اللاعبين واللاعبات، لتنفيذ برنامج تطويري وتدريبي شامل في العاصمة الإسبانية مدريد، وزيارة الأندية هناك، والتعرف إلى كرة القدم الإسبانية في تجربة ستكون إلهاماً للاعبين من أصحاب الفئات العمرية الواعدة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في دبي ضمن برنامج «لاليغا إف سي فيوتشرز»، لانتقاء الموهوبين من الجيل المقبل، إذ يخضع 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأكاديميات في الإمارات لتجارب عملية في مركز الأداء العالي بمدينة دبي الرياضية، وحضره رئيس التسويق والمحتوى في لاليغا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، راؤول أوستالي، والرئيس التنفيذي لمركز الأداء العالي في مدينة دبي الرياضية، دانيلز بيتروفس، والمسؤول الفني للمشروعات الرياضية في «لاليغا»، روبن كانو سييرا.

تتضمن هذه التجارب دولة الإمارات نظراً لما تمثله من أهمية في المنطقة.