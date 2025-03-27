"ويفا" يفتح تحقيقا بحق 4 لاعبين من ريال بينهم مبابي وفينيسيوس بسبب "سلوك غير لائق"

الرياص - اسماء السيد - مدريد : فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الخميس تحقيقا مع أربعة من نجوم ريال مدريد الإسباني، من بينهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، بتهمة "السلوك غير اللائق" خلال فوز النادي الملكي على جاره اللدود أتلتيكو بركلات الترجيح في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه مهاجما ريال، بالإضافة إلى المدافع الألماني أنتونيو روديغر ولاعب الوسط داني سيبايوس، عقوبة محتملة قبل مواجهة أرسنال الإنكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي في 8 نيسان/أبريل المقبل.

وقال "ويفا" في بيان "عُيّن مفتش أخلاقيات وانضباط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في مزاعم السلوك غير اللائق من قبل لاعبي ريال مدريد".

وأشارت تقارير محلية إلى أن "ويفا" يراقب لاعبي ريال مدريد بسبب طريقة احتفالهم بعد الفوز.

ولم يستجب الاتحاد الأوروبي وريال مدريد فورا لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.