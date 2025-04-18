شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو: أتمنى التوفيق للأهلي أمام صن داونز.. وكنا قادرين على الفوز بنتيجة أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، عن الفوز ضد الأهلي ضمن منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر. وقال أحمد خطاب في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى التوفيق للنادى الأهلي أمام صن داونز، ننتظر التمثيل المشرف لاسم مصر من قبل الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال".

وأضاف مدرب فاركو: "شاركت العديد من اللاعبين الناشئين أمام الأهلي لمنحهم الثقة وكانوا على قدر المسئولية، كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي بنتيجة أكبر".

وأكمل: "استفدنا بشكل كبير من المشاركة بكأس عاصمة مصر، وسعيد بمشاركة العديد من اللاعبين لأول مرة، هدف عمرو ناصر جميل جدا وموهبته تفتقدها الملاعب المصرية". واختتم حديثه قائلًا: "مباريات التتويج بالدوري كلها قوية ونحاول المنافسة على أكثر مركز متقدم".