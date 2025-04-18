شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهّز خطوات التصعيد ضد زيزو حال الغياب عن التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن مصير احمد مصطفى زيزو لاعب الفريق بعد استقرار اللاعب على عدم حضور التحقيق المقرر له بعد غد ، السبت، بمقر النادى وفقا للخطاب الذى ارسله النادى للاعب ومسجل بعلم الوصول

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه وفقا للائحة سيتم اخطار اللاعب وانذاره بموعد التحقيق 3 مرات ، الاولى محدد لها بعد غد السبت، موضحاً انه حالة غياب اللاعب وعدم الحضور يتم ارسال إنذار أخر واذا تغيب مرة أخرى سيتم إرسال إنذاره للمرة الثالثة بموعد التحقيق وفى هذه الحالة إذا تغيب أيضا ولم يحضر سيتم تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب.

وقام نادي الزمالك بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" ، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب، كما تم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.