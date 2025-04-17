شاهد بالصورة والفيديو.. مشجع سوداني يستفز جمهور ريال مدريد داخل ملعبهم بعد الهزيمة أمام أرسنال وساخرون: (لو في استاد الهلال أو المريخ كان جدعوه بالحيطة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو أثار ضحكات وسخرية المتابعين له على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر مشجع لفريق أرسنال الإنجليزي, وهو يقوم باستفزاز جمهور فريق ريال مدريد الإسباني.

ووفقاً لما أكد ناشرو المقطع فإن المشجع السوداني, الجنسية قام باستفزاز جمهور ريال مدريد, عقب الهدف الأول لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز النادي اللندني, بهدفين مقابل هدف.

جمهور مواقع التواصل وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, نفى أن يكون المشجع سوداني, وذكروا في تعليقاتهم أن ناشر المقطع استغل أن المشجع صاحب بشرة سمراء ليصفه بالسوداني.

فيما أكد البعض أن المشجع سوداني, بالفعل ولكن تصرفه هذا لو فعله في ملعب الهلال, أو المريخ, بالسودان, كان سيكلفه حياته, وكتب معلق ساخر حول هذا الأمر: (لو في استاد الهلال أو المريخ كان جدعوه بالحيطة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)