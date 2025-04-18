شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استمرار جوزيه بيسيرو مع الزمالك فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت، تفاصيل تعاقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك مع القلعة البيضاء، وحقيقة رحيله قبل نهاية الموسم.

وقال إبراهيم عبد الجواد خلال برنامج ملعب أون: "بيسيرو عقده مع الزمالك موسم ونصف، نصف الموسم الحالي والسنة القادمة تجدد بموافقة الطرفين حال حصول بيسيرو على بطولتين، والزمالك سيبقى على بيسيرو حتى نهاية الموسم بسبب كأس مصر والشرط الجزائي".

وأضاف: "إذا حقق بيسيرو دوري وكأس سيبقى بالتأكيد، لكن إذا حصد الكأس فقط سيكون بقاؤه مرهونا بقرار إدارة الزمالك".

وكشف مصدر بالزمالك حقيقة إخطار البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول بحضور اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم الخميس لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص النادي على مستوى جميع الألعاب والفرق الرياضية، موضحاً أن هذه الأنباء غير صحيحة ولن يتم مناقشة مستقبل المدرب فى الجلسة.

وأوضح المصدر أنه رغم خسارة الفريق لفرصة التأهل لدور الثمانية بكأس عاصمة مصر بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، فإن مجلس الإدارة لن يناقش مصير البرتغالي جوزيه بيسيرو وموقفه من الاستمرار أو عدمه كما تردد في الساعات الأخيرة.