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وزير الشباب والرياضة يستقبل أسرة لاعب الإسكواش محمد زكريا ..ويؤكد دعم الأبطال الرياضيين

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  • وزير الشباب والرياضة يستقبل أسرة لاعب الإسكواش محمد زكريا ..ويؤكد دعم الأبطال الرياضيين 1/3
  • وزير الشباب والرياضة يستقبل أسرة لاعب الإسكواش محمد زكريا ..ويؤكد دعم الأبطال الرياضيين 2/3
  • وزير الشباب والرياضة يستقبل أسرة لاعب الإسكواش محمد زكريا ..ويؤكد دعم الأبطال الرياضيين 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 27 مارس 2025 01:38 م

  استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، أسرة لاعب الإسكواش المصري الصاعد محمد زكريا، في لقاء استعرض خلاله الإنجازات التي حققها اللاعب مؤخرًا، واستعداداته للمحافل المقبلة.

وخلال اللقاء، تم التواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع محمد زكريا، حيث أكد له الوزير دعم الوزارة الكامل له وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواصلة مسيرته الرياضية بنجاح، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للإسكواش.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز الذي يقدمه محمد زكريا في البطولات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تضع دعم الأبطال الرياضيين على رأس أولوياتها، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ومن جانبها، أعربت أسرة اللاعب عن سعادتها بلقاء الوزير، مشيرةً إلى حرص محمد زكريا على تطوير مستواه الفني والبدني لتحقيق مزيد من النجاحات في الإسكواش.

أشرف صبحي مع أسرة محمد زكريا
أشرف صبحي مع أسرة محمد زكريا

 

وزير الرياضة مع اسرة محمد زكريا
وزير مع اسرة محمد زكريا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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