شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية زد تكشف استمرار الأخطاء الدفاعية فى الأهلى قبل موقعة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مباراة الأهلى الودية أمام نظيره زد والتى أقيمت أمس الأربعاء وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف استمرار الأخطاء الدفاعية للفريق الأحمر واستقبال أهداف.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء الدفاعية للفريق قبل مباراته أمام الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، خشية من تكرار تلك الأخطاء في تلك المباراة الصعبة والمصيرية في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة القارية.

ورغم تقدم الأهلى بهدف فى الشوط الأول عن طريق أشرف دارى، إلا أنه استقبل ثلاثة أهداف دفعة واحدة فى شوط المباراة الثانى، الذى شهد الدفع ببعض اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة لتستمر الأخطاء الدفاعية فى الخط الخلفى للفريق الأحمر الأمر الذى يقلق الجهاز الفنى قبل مواجهة الهلال السودانى.

وحرص كولر على خوض ودية زد من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا قبل مباراة الهلال السودانى، لاسيما أنه يرغب في الحفاظ على حساسية المباريات لدى كل اللاعبين.