شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم التونسى سيف الجزيرى لاعب فريق الزمالك، فى تدريبات فريقه اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة نظيره سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر، والتى تجمع الفريقين مساء غد الجمعة.

ويعود الجزيرى للمشاركة فى التدريبات بعد أن وصل إلى القاهرة أمس، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراتى ليبيريا ومالاوى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التى أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النادى، انتظام الخماسى الدولى، أحمد مصطفى "زيزو" ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، ومحمد عواد، وحسام عبد المجيد، بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم أيضا.

كما انتظم محمد السيد لاعب الوسط الصاعد فى التدريبات الجماعية، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر للشباب فى البطولة الدولية للمنتخبات الأولمبية التى أقيمت فى قطر خلال الأيام الماضية.