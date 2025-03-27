شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. الرحالة إيهاب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

الرحالة إيهاب المصرى

يعد إيهاب المصرى مهاجم المقاولون العرب والمصرى السابق من اللاعبين الذين سطروا تاريخا في القسم الثانى عندما توج بلقبين مع الذئاب أثناء وجودهم بالقسم الثانى، وحقق المقاولون العرب إنجازا غير مسبوق بعدما توج بكأس مصر على حساب الأهلى 2/ 1 في المباراة الشهيرة التي تعرض خلالها أمير عبد الحميد للإصابة ووقف بدلا منه شادى محمد لانتهاء التبديلات، ثم التتويج بكأس السوبر المصرى على حساب الزمالك 4 /2 تحت قيادة حسن شحاتة.



وانتقل بعدها إيهاب المصرى إلى النادى المصرى موسم 2011 وظل بالفريق البورسعيدى 3 مواسم ليخوض 39 مباراة مسجلا 4 أهداف، وخلال هذه السنوات خرج معارا إلى سموحة ولكن لم يوفق ليعود سريعا، ثم انتقل إلى بتروجت في 2014 / 2015، ثم انتقل إلى أسوان 2015 / 2016، لتبدأ رحلته في التراجع وينتقل على حرس الحدود ثم أسوان مرة أخرى معارا، وفى 2017 خرج إلى اليرموك في الدورى الأردنى ثم يعود إلى منتخب السويس وينهى مسيرته في الإعلاميين بالدرجة القسم الثانى مرة أخرى.