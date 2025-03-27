شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة زيزو والزمالك لمناقشة تجديد العقد.. تعرف على الموعد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم موقف أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، من حيث تجديد عقده من عدمه مع الأبيض، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم.

وكانت الأيام الماضية شهدت أنباء حول اتفاق الأهلى مع اللاعب الدولى للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل، ولم يتوصل زيزو إلى اتفاق مع الزمالك لتجديد عقده، الأمر الذى دفع إدارة الأهلى للتفاوض مع اللاعب تمهيداً لضمّه فى ميركاتو الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع زيزو بعد مباراة سيراميكا للاتفاق حول التجديد، على أن يتم عقد جلسة أخرى بعد العودة من جنوب أفريقيا لتوقيع العقود حال موافقة اللاعب على العرض الأخير المقدم له عن طريق البريد الإلكترونى خلال الساعات الماضية.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على استاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.