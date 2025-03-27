شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني لـصلاح بعد نهاية معسكر المنتخب: ممتن لأن أعتبرك صديقًا وأخًا والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن تقديره وامتنانه للنجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه أكثر من مجرد زميل في المنتخب لكن يعتبره أخا وصديقا له.

ونشر هاني، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع صلاح، عقب نهاية معسكر المنتخب الوطني، صحبها بالتعليق، قائلا: "أكثر من مجرد زميل في الفريق - ممتن لأن أعتبرك صديقًا وأخًا".





وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره السيراليوني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، أمس، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون اليوم في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.