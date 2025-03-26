الامارات | رئيس الأهلي المصري يعلن تصالحه مع مرتضى منصور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء تصالحه مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق وتنازله عن كافة القضايا المنظورة حاليا.

وقال الخطيب في بيان رسمي تحت عنوان:«فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» جاء فيه: «أقدّر رسالة المستشار مرتضى منصور، وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي، وسنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة.. وعَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ».

وقال مرتضى منصور في وقت سابق أن الخطيب نموذج رياضي يحتذى به، بعد خلافات طويلة بينهما، وصلت إلى صدور أحكام بالحبس ضد رئيس الزمالك السابق بتهمة سب وقذف الخطيب.

وقال مرتضى منصور في بيان عبر صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء «في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم».

وأضاف: «انطلاقًا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أُؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع، تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضي يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي».

وأوضح: «بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى، مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره».

وأوضح: «لم يكن يومًا مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة والخلاف السابق بيننا لم ولن يغير من تقديري له شيئًا».

وتابع: «للمرة الثانية، أُؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي، بل نابع من قناعة داخلية، وإرادة صافية، ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي».

وأضاف: «ليحيا وطننا العزيز مصر في هذه المرحلة التي تحتاج فيها إلى الهدوء والاستقرار، بعيدًا عن المشاحنات والنزاعات».