7 أخبار رياضة لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 25 - 3 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها... منتخب مصر يهزم سيراليون بهدف زيزو ويعزز صدارته لتصفيات كأس العالم، الخطيب يعلن قبول اعتذار مرتضى منصور والتنازل عن الأحكام القضائية ضده.

منتخب مصر يهزم سيراليون بهدف زيزو ويعزز صدارته لتصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره السيراليوني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الخطيب يعلن قبول اعتذار مرتضى منصور والتنازل عن الأحكام القضائية ضده

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قبوله اعتذار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وتنازله عن كافة القضايا التى رفعها ضده.

اللجنة الأولمبية: رفض شكوى الأهلى.. والمستندات كشفت صحة موقف الرابطة

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أخر تطورات شكوي النادي الأهلي الخاصة بانسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك فى بطولة الدوري المصري الممتاز اعتراضاً على إقامة اللقاء بحكام مصريين رغم طلب النادي الأحمر حكاماً أجانب.

الأهلى: ننتظر القرار الرسمي في أزمة القمة قبل إعلان موقفنا النهائى

قال مصدر فى الأهلى إن ناديه لن يلتفت للأنباء التى انتشرت منذ قليل وأكدت رفض شكوى الأهلى فى أزمة مباراة القمة الأخيرة، موضحاً أن إدارة النادى لا تتعامل إلا مع خطابات رسمية من الجهات المعنية بالأزمة وبعد وصولها سيتم إعلان الموقف النهائي للمارد الأحمر.

الأهلي يجدد طلبه للجنة الأولمبية للإطلاع على مستندات رابطة الأندية واتحاد الكرة والرد عليهما

جدد النادي الأهلي خطابه للمرة الثانية للجنة الأولمبية المصرية، الذي يطلب فيه الاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى النادي بخصوص مباراة القمة، التي كان محددًا لها 11 مارس في الشهر الجاري.

تعرف على أسباب رفض اللجنة الأولمبية شكوي الأهلي بخصوص أزمة مباراة القمة

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أسباب رفض شكوي النادي الأهلي الخاصة بانسحابه من مباراة القمة فى بطولة الدوري المصري الممتاز اعتراضاً على إقامة اللقاء بحكام مصريين رغم طلب النادي الأحمر حكاماً أجانب.

أحمد سليمان: أثق فى استمرار زيزو مع الزمالك وأنباء مفاوضات الأهلي قديمة