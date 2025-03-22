الامارات | «تداوي 1» بطل الكرة الطائرة في «ند الشبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق «تداوي 1» بلقب الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وتغلب فريق تداوي 1 على فريق الهلال بنتيجة 3 - 0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أول من أمس، في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي.

وبهذا الانتصار حصل فريق تداوي 1، الذي ضم في تشكيلته نجوم فريق دينامو الروسي، على الميداليات الذهبية وكأس البطولة والجائزة المالية للمركز الأول وقيمتها 600 ألف درهم.

فيما تسلم لاعبو فريق الهلال الذين يمثلون نجوم فريق جروتازولينا الإيطالي الميداليات الفضية، وحصلوا على جائزة المركز الثاني التي تبلغ 500 ألف درهم، فيما تسلم لاعبو فريق العميد الميداليات البرونزية، بعد أن فازوا على فريق السماوي بنتيجة 3 – 1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكرّم الفائزين نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، بحضور مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، والرئيس التنفيذي المدير العام لـ«دي بي ورلد»، في دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة حسن المزروعي.

وتوّج لاعب فريق الهلال، ندريا ماركيسبو، بجائزة أفضل مستقبل في البطولة، كما حصل لاعب من فريق تداوي 1، ماكسيم سابشكوف، على جائزة أفضل مرسل، وفاز اللاعب ديمتري زهوك من فريق تداوي 1 بجائزة أفضل حائط صد، فيما ظفر اللاعب أنطون جافارينا من فريق السماوي بجائزة أفضل ضارب، وفاز اللاعب دوسان بييكوفتش من فريق الهلال بجائزة أفضل مسجل.

وقدّم خلفان بلهول تكريماً خاصاً من اللجنة المنظمة إلى الفريق محمد المري، كما كرم عدداً من الرعاة والداعمين للدورة، وهم: موانئ دبي العالمية، وقناة دبي الرياضية، والطاقم التحكيمي للمباراة النهائية، والكوادر الإدارية المُنظمة لمنافسات بطولة الكرة الطائرة.

وحظيت النسخة الـ12 من دورة ند الشبا بمشاركة أكثر من 8000 رياضي ورياضية تنافسوا في 11 لعبة أولمبية ومجتمعية، من بينها رياضتان جديدتان أضيفتا للمرة الأولى إلى برنامج المنافسات، هما الريشة الطائرة والرماية مع الجري (ليزر رن)، إضافة إلى الجري والدراجات الهوائية والكرة الطائرة، والبادل، وشد الحبل، والمبارزة، والجوجيتسو، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتحدي الموانع.

ورفعت اللجنة المنظمة للدورة الجوائز الممنوحة للفرق المشاركة في البطولة إلى 4.5 ملايين درهم، بعد استحداث العديد من الفئات الجديدة، بخلاف الجوائز المُقدمة للجماهير التي تابعت منافسات البطولة.

بابلو وسيزر يظفران بلقب البادل للفئة المحلية

أحرز الثنائي بابلو أريبير وسيزر فرير لقب بطولة اتحاد الإمارات للبادل الفئة المحلية 20، بعد فوزهما على الثنائي الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل وجافي سانتونغا في المباراة النهائية، التي جرت مساء أول من أمس، في ختام «دورة ند الشبا الرياضية».

وعقب المباراة النهائية قام وزير الرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بتكريم الفائزين في بطولة البادل الفئة المحلية، يرافقه نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، ومدير الدورة حسن المزروعي، بحضور سفيري الرياضة في دبي النجم اللاعب السابق لمنتخب فرنسا وناديي أرسنال ومانشستر سيتي باكاري سانيا، ونجم السلة اللبنانية، فادي الخطيب، وكذلك نجم منتخب فرنسا وبرشلونة السابق، المدير التنفيذي لنادي الوصل إيريك أبيدال.