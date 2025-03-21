الامارات | مانشستر سيتي يطلق بطولته الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي مانشستر سيتي اليوم بطولة كأس رمضان للألعاب الإلكترونية لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في دولة الإمارات و السعودية و مصر والجزائر عبرمنصات الألعاب الإلكترونية المختلفة.

وأكد النادي أن من ضمن لوائح البطولة مع دخول اللاعب في التصفيات المؤهلة ضمن بلده، يكون لديه 5 ساعات فقط للعب 10 مباريات كحد أقصى في مواجهة لاعبين آخرين في تلك المنطقة.

ويضمن اللاعبون المتصدرون للتصفيات الإقليمية موقعهم في مرحلة نصف النهائي، ليتنافس الفائزون من المناطق الأربع في نصف النهائي في 4 أبريل المقبل الساعة 13:00، مع فرصة التنافس في النهائي الكبير في وقت لاحق من ظهر ذلك اليوم.

ويحصل اللاعبون الذي يصلون إلى المراحل النهائية على مجموعة من الجوائز، والتي تشمل مواجهة فردية مع لاعب محترف من فريق مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية إضافة إلى قميص مانشستر سيتي موقع من جميع أعضاء الفريق.