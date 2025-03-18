شكرا لقرائتكم خبر عن "اللمسة الواحدة" عنوان المران الأخير للمنتخب قبل السفر للمغرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران المنتخب الأخير في القاهرة اليوم قبل السفر للمغرب تدريب اللاعبين على اللعب من لمسة واحدة لتسريع إيقاع اللعب استعدادا لمواجهة أثيوبيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيسبوك جزء من المران تضمن طريقة التمرير من لمسة واحدة بين اللاعبين.

وانطلق الأحد الماضي معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.