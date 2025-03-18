شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تدعم منتخب مصر قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة على زيارة تدريب منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، لتحفيز الفريق قبل السفر إلي المغرب مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة إثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تأتى زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة لتدريب منتخب مصر الأول، في إطار الدعم الكامل للكرة المصرية ومسيرة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2026.

وتواجد فى الزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لتقديم كل أشكال المساندة للاعبين والجهاز الفني قبل المواجهتين المرتقبتين أمام إثيوبيا وسيراليون.

جاءت الزيارة لتؤكد الثقة الكاملة في إمكانيات لاعبي المنتخب وقدرتهم على تقديم أداء مشرف يُسعد الجماهير المصرية، ويضع الفريق خطوة جديدة نحو تحقيق الحلم والتأهل إلى كأس العالم.

أجواء المران كانت مليئة بالحماس والإصرار، حيث تعهد اللاعبون ببذل أقصى جهدهم لرفع راية مصر عاليًا ومواصلة المشوار بكل قوة.