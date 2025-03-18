شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الجونة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة الجونة بكأس عاصمة مصر، والمقرر لها غدا الأربعاء باستاد القاهرة، بالجولة الثانية من البطولة، حيث يخوض الفريق مرانه، ثم يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

ومن المقرر أن ينضم بيسيرو لمعسكر الزمالك استعدادا لمباراة الجونة فور العودة من البرتغال اليوم، بعد تقديم محاضرات بالدورة التدريبية برو، حيث غادر إلى البرتغال السبت الماضى، وقاد أيمن عبد العزيز المدرب العام تدريبات الفريق لحين عودة بيسيرو.

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا.