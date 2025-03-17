الامارات | «هدف قاتل» يقرّب الوصل من نهائي كأس المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الوصل فوزاً ثميناً على ضيفه الجزيرة بنتيجة 1-0، اليوم الإثنين، على ملعب زعبيل، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم)، في لقاء شهد العديد من الفرص المهدرة على مدار شوطي اللقاء.

ويدين «الإمبراطور» بالفضل لصانع العابه نيكولاس خيمينيز الذي أحرز هدف المباراة الوحيد بطريقة دراماتيكية في الدقيقة 1+90، عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بعد تصديه لتسديدة قوية من جواو بيدرو، ليسكنها في الشباك ويمنح فريقه الفوز.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين يوم السبت المقبل على استاد محمد بن زايد، حيث يسعى الوصل للحفاظ على تفوقه والتأهل إلى النهائي، بينما سيكون الجزيرة مطالباً بتقديم أداء هجومي أقوى لتعويض الخسارة والمنافسة على بطاقة العبور.

وبالعودة للمواجهة، فقد شهدت المباراة تنافساً شديداً بين الفريقين، إذ تبادلا الهجمات على مدار شوطي اللقاء، لكن صلابة الدفاع وتألق الحارسين حالا دون اهتزاز الشباك حتى اللحظات الأخيرة.

وكاد الجزيرة أن يتقدم في الدقيقة العاشرة عبر لاعبه فينيسيوس ميلو، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد تدخل تقنية الفيديو «الفار»، التي أكدت وجود تسلل على أحد لاعبي الجزيرة أثناء لمس الكرة.

وحاول الوصل استغلال عاملي الأرض والجمهور لفرض أسلوبه الهجومي، معتمداً على تحركات علي صالح وجواو بيدرو وصانع الألعاب نيكولاس خيمينيز، في حين ركز الجزيرة على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة بقيادة نيسكينز كيبانو ونبيل فقير ورامون ميريز.

ومع مرور الوقت، زادت خطورة الهجمات على المرميين، إلا أن حارس الوصل، محمد علي في صفوف الوصل ونظيره في الجزيرة، ستوجان ليكوفيتش، تألقا في التصدي للفرص الخطيرة.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة في طريقها للتعادل السلبي، نجح نيكولاس خيمينيز في خطف الفوز لفريقه الوصل، في الدقيقة 1+90، ليضع بذلك فريقه في موقف مريح قبل لقاء الإياب.