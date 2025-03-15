شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتطلع لتجميد أرصدة البنك الأهلي في كأس مصر الليلة وخطف بطاقة المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد الغزل بمدينة المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، في مباراة ستكون صعبة على الفريقين، لرغبة كل فريق في المنافسة على استكمال مشواره في البطولة.

غزل المحلة يتسلح بعامل الأرض والجمهور لخطف بطاقة الصعود واقصاء البنك وتجميد أرصدته في تلك البطولة وان يستعيد أمجاده في العودة نحو المنافسة على حصد الألقاب.

فيما يرغب البنك الأهلي الذي يقدم عروضاً مرضية في بطولة الدوري في استمرار عروضه القوية في الكأس وخطف بطاقة الصعود إلى نصف النهائي من فم زعيم الفلاحين واستكمال مشواره في البطولة.

ويغيب موسى فراوى لاعب فريق غزل المحلة عن مواجهة البنك الأهلى المقبلة عقب السفر إلى قطر والانضمام إلى منتخب فلسطين، لخوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأرسل الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم استدعاء لـ موسى فراوى لخوض مواجهات الأردن والعراق ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا.