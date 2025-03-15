الامارات | سالم بن عبدالرحمن القاسمي يتوّج الفائزين في بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ليلة أول من أمس، فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني بكأس بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية لكرة القدم، التي أقيمت منافساتها على ملاعب الجامعة الأميركية في الشارقة في الفترة من 2 إلى 13 مارس.

كما كرّم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة الحائز المركز الثاني، وفريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الحاصل على المركز الثالث، ولجنة الحكام، ورعاة البطولة، والتقط الصور التذكارية مع الفرق الفائزة واللجنة المنظمة.

وكان رئيس مكتب سمو الحاكم، قد تابع مجريات المباراة النهائية التي جمعت فريقي القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، والتي جاءت قوية ومثيرة بين الفريقين مع التشجيع الكبير من الجمهور الذي شهد المباراة، حيث انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله لتحسم بالركلات الترجيحية بنتيجة 9-8 لمصلحة فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني، ليتوج بكأس البطولة.

وتأتي منافسات كرة القدم ضمن بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية، وتتضمن البطولة، التي تشهد مشاركة موظفي 32 جهة حكومية، إلى جانب كرة القدم، منافسات رياضة البادل تنس وتقام فيها بطولتان الأولى للرجال والثانية للسيدات على ملاعب مركز البادل أرينا، حيث تنطلق منافسات البادل تنس للرجال يوم 16 مارس وتختتم في 21 منه، بينما تختتم منافسات السيدات مساء يوم 15 مارس، وذلك وسط أجواء تفاعلية تسلّط الضوء على أهمية الرياضة في تعزيز الصحة العامة.

حضر المباراة النهائية والتتويج إلى جانب رئيس مكتب سمو الحاكم، كل من رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة أحمد حمد السويدي، ومدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني العميد سامي خميس النقبي، وأعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤولي وممثلي الجهات المشاركة.