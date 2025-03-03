الامارات | شاهد هدف نيمار من ضربة ثابتة.. وجنون المعلق البرازيلي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل النجم البرازيلي نيمار هدفاً جديداً ليواصل التألق مع فريقه الأم سانتوس بعد فسخ عقده بالتراضي مع فريقه السابق الهلال السعودي.

وبعد مرور تسع دقائق فقط من مباراة سانتوس مع براغانيتو في الدور ربع النهائي من بطولة الباوليستا أحرز نيمار هدفا مذهلا من ركلة حرة مباشرة.

وأثار هذا الهدف إعجاب إدارة الملعب التي قررت الاحتفاظ بالكرة ضمن مقتنياتها التاريخية.