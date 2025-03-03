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الامارات | العروبة بطل دوري "طاولة السيدات"

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الشارقة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | العروبة بطل دوري "طاولة السيدات" 1/2
  • الامارات | العروبة بطل دوري "طاولة السيدات" 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة بطل دوري "طاولة السيدات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز نادي العروبة الثقافي الرياضي، الميدالية الذهبية في دوري الإمارات لكرة الطاولة للسيدات، بمشاركة 6 أندية رياضية، بينما حصد نادي الشارقة لرياضة المرأة المركز الثاني، وجاء ثالثاً نادي أبوظبي لألعاب المضرب. 
وأكدت أنيتا سركسيان مدربة فريق كرة الطاولة في نادي الشارقة لرياضة المرأة، أن الفريق أظهر مستوى جيداً من الاحترافية والروح القتالية في جميع المباريات، برغم المنافسة القوية، مشيرة إلى أن البطولة شهدت منافسات مميزة بين الفرق المشاركة، بما يعكس تطور المسابقة.
 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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