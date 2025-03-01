الامارات | عدنان الهولي يبصم على اللقب الـ 12 مع البطائح في كرة الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق البطائح لكرة قدم الصالات في رفع عدد البطولات التي حققها منذ مشاركته في بطولات الصالات إلى 12 بطولة، وكان آخر ألقابه بطولة كأس الإمارات التي ظفر بها أول من أمس، على حساب فريق خورفكان بعد أن فاز عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (6-3) و(1-0) على التوالي، ليصبح ثاني لقب يحرزه البطائح في الموسم الحالي، بعد فوزه بكأس السوبر في إنجاز نادر لفرق الصالات في الإمارات.

ولعب المدير الفني لفريق البطائح صاحب الخبرات الكبيرة عدنان محمد الهولي، دوراً كبيراً في هذه الإنجازات التي تحققت، إذ شارك كمدرب في تحقيق البطولات الـ12 التي حصل عليها الفريق.

وفاز البطائح تحت قيادة المدرب عدنان الهولي بكأس الإمارات أربع مرات، وثلاث بطولات للدوري العام، وكأس السوبر مرتين، وكأس الاتحاد مرتين، إلى جانب بطولة خورفكان الدولية.

وعبّر الهولي عن سعادته بالفوز ببطولة كأس الإمارات، مؤكداً أن دعم إدارة نادي البطائح المنتظم لكرة الصالات يُعد جزءاً مهماً من استدامة النجاح الذي تحققه اللعبة.

وقال الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «الإنجاز الحالي هو الثاني هذا الموسم بعد الفوز بكأس السوبر مطلع الموسم، ولاتزال أمامنا مهمة صعبة وهي المنافسة على بطولة الدوري وسط منافسة قوية مع فرق عدة، وسنجتهد للفوز بها، وفي الوقت نفسه سنواصل عملنا في بناء الفريق بشكل احترافي، لكي يكون قادراً على المنافسة في البطولات العربية والقارية في المستقبل القريب».

وتابع: «نثمّن جهود مجلس إدارة النادي برئاسة حمد بن حمودة الكتبي على دعم الفريق والجهازين الفني والإداري، في استكشاف وتطوير اللاعبين خصوصاً من المواهب المواطنة».

ووصف الهولي فريق خورفكان، الذي يُعد المنافس الرئيس للبطائح في إحراز البطولات، بأنه «من الأندية الممتازة في كرة الصالات».