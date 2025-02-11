شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي عائلة صلاح تمهيداً للافتتاح الرسمي لمركز شباب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عائلة نجمنا محمد صلاح، متمثلة في عبد العزيز أحمد، خال النجم المصري محمد صلاح، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية، وحضور أحمد بلال عضو مجلس الإدارة، ذلك تمهيداً للافتتاح الرسمي منتصف مارس.

أكد وزير الشباب والرياضة أن مركز شباب محمد صلاح، تم تجهيزه بجميع الإمكانيات، ويُعد واحد من اكبر مراكز الشباب، وإضافة قوية للبنية التحتية الرياضية في محافظة الغربية، وسيساهم في اكتشاف ورعاية المواهب الناشئة.

وأشار الوزير أن نجمنا محمد صلاح نموذج مشرف للشباب المصري، ودعمه لإنشاء مركز الشباب في مسقط رأسه بقرية نجريج يعكس التزامه بدعم الرياضة والتنمية المجتمعية.

وقال صبحي: "نعمل على تنسيق كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج في منتصف مارس، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر ونجمها العالمي محمد صلاح، من خلال التعاون الوثيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان جاهزية المركز".

فيما توجه عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح وخال النجم المصري، بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على جهوده الكبيرة في دعم وتطوير مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج؛ تمهيداً لافتتاحه الرسمي.