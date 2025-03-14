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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 13-3-2025، حيث شهدت الساحة الرياضية الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة أبرزها، حصيلة الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب.. تراجع بيراميدز وتقدم الزمالك.

حصيلة الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب.. تراجع بيراميدز وتقدم الزمالك

شهدت منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على لقب بطولة الدورى، العديد من الأحداث الساخنة والتي يأتي أبرزها انسحاب الأهلى من مباراة القمة اعتراضا على عدم إحضار حكام أجانب.

الزمالك يستفسر من زيزو عن حقيقة اتفاقه مع العين الإماراتي

استفسر مسئولو نادى الزمالك من أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الكروي الأول عن حقيقة اتفاقه مع العين الإماراتي للانتقال إلى صفوفه أخر الموسم،خاصة بعد الأنباء التى تم تداولها خلال اليومين الماضيين عن إنهاء اتفاقه مع مسئولى النادي الإماراتي.

الأهلي يُخطر كولر بموقف أكرم توفيق من البقاء

أبلغ مسئولو النادي الأهلي، مارسيل كولر المدير الفني للفريق بموقف أكرم توفيق لاعب الفريق النهائي من البقاء في النادي من عدمه مع نهاية الموسم الجاري.

منتخب الشباب يواجه قطر وكرواتيا والإمارات بالدوحة

يتوجه المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنه بقيادة أسامة نبيه إلى قطر، الأحد المقبل ، للمشاركة فى بطولة ودية هناك تضم منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات خلال الفترة من 16 إلى 26من الشهر الجاري.



تعرف على موعد اعتماد نتيجة القمة 130 بين الأهلى والزمالك

تنتظر رابطة الأندية انتهاء منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى، لإعلان عقوبات الجولة بالكامل، ومن ثم اعتماد مباراة القمة 130 باعتبار فوز الزمالك على الأهلى فى لقاء القمة.

أحمد الكاس يختار 29 لاعبا لمعسكر مارس استعدادا لأمم أفريقيا.

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب المصرى للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، قائمة اللاعبين التى وقع عليهم الاختيار للمعسكر المغلق المقرر انطلاقه اليوم الخميس.



عبد العاطي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري والبدري خارج الصورة

دخل مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد دائرة المدربين المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري خلال الفترة الماضة خلفا لطلعت يوسف المدير الفني السابق والذي تقدم باستقالته من تدريب زعيم الثغر بعد الخسارة المفاجئة من الجونة.