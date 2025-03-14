شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة خاصة للنساء المصابات بالسكر.. عشان تحافظى على قلبك وصحتك والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط مرض السكر بصحة القلب ارتباطًا وثيقًا، وتواجه النساء اللاتى يعانين من مرض السكر، تحديات متنوعة بسبب الاختلال الهرموني والاختلافات الجينية والتغيرات في نمط حياتهن، لذلك يجب على النساء بوجه خاص الاهتمام بصحة القلب من خلال إجراء فحوصات مستمرة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. بعض الأسباب التي تجعل النساء المصابات بمرض السكر أكثر حذرًا بشأن صحة القلب لديهن:

ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب

النساء المصابات بداء السكري أكثر عرضةً لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، والسمنة مقارنةً بالرجال، كما تُعاني النساء المصابات بمرض السكر من متلازمة تكيس المبايض، وهي مرتبطة بمقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

أعراض غير نمطية للنوبة القلبية

على الرغم من أن ألم الصدر لا يزال العرض الرئيسي لدى كل من الرجال والنساء، إلا أن هناك احتمالية أكبر لغياب الأعراض تمامًا لدى النساء، مثل التعرق وضيق التنفس وآلام البطن والغثيان.

دور الهرمونات

يمكن أن يؤدي اختلال التوازن الهرموني لدى النساء إلى تفاقم اضطرابات نظم القلب، حيث يلعب هرمون الإستروجين دورًا بالغ الأهمية في صحة القلب، ولكن بعد انقطاع الطمث بسبب التغيرات في مستوى الإستروجين، قد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الصامتة

نظرًا لعدم ظهور أعراض أمراض القلب لدى النساء، فقد لا يدركن إصابتهن بأمراض القلب حتى يواجهن قصورًا خطيرًا في القلب أو سكتة دماغية.

تأثير أكبر للتوتر والاكتئاب

تعاني النساء من مستويات أعلى من التوتر والاكتئاب مقارنة بالرجال، مما يؤثر على مستويات السكر في الدم وصحة القلب، ويمكن للهرمونات المرتبطة بالتوتر أن تزيد من ضغط الدم والالتهابات مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

أهمية التغييرات في نمط الحياة

يجب على النساء المصابات بداء السكري توخي المزيد من الحذر، من المهم جدًا لهن اتباع نمط حياة صحي.. على النحو التالى:

يفضل اتباع نظام غذائي صحي للقلب مثل الحبوب الكاملة (الأرز البني والقمح والشعير) والبروتينات الخالية من الدهون (الأسماك والدجاج والزبادي والفاصوليا) والدهون الصحية (الأفوكادو وبذور الشيا والجوز) والأطعمة الغنية بالألياف (البروكلي والعدس واللوز).

تلعب التمارين الرياضية المنتظمة دورًا مهمًا للغاية في الوقاية من أمراض القلب، فهي تخفض الكوليسترول السيئ وتحسن كفاءة القلب وتقلل الالتهابات وتتحكم في ضغط الدم، لذلك احرصى على ممارسة الرياضة يوميًا.

افحصى مستويات السكر في الدم والكوليسترول وضغط الدم بانتظام.

التحكم في التوتر من خلال اليوجا وتمارين التأمل لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكشف المبكر والتوعية

الفحوصات الدورية والرعاية مهمة جدًا للنساء نظرًا لعدم وجود أعراض لأمراض القلب لدى النساء، لذلك من المهم مراقبة مستويات السكر في الدم والاطمئنان على صحة القلب والأوعية الدموية بانتظام.