شكرا لقرائتكم خبر عن مجمعة التأمين على المركبات توجه بسرعة صرف تعويضات حادث طريق الواحات والان مع تفاصيل الخبر

اعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن التوجيه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث طريق الواحات الصحراوي بمحافظة الجيزة علي إثر إصطدام مركبتين.

وتابعت المجمعة فى بيان، تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المؤسف الذي شهده طريق الواحات الصحراوي، وتحديداً بعد مصنع الحديد والصلب بين المناجم والرست بطريق الواحات اتجاه مدينة السادس من أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة صباح اليوم الخميس على إثر إصطدام سيارة نقل بأخري ملاكي ووفاة مستقليها.

يذكر أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه أثناء سير السيارة الملاكي وإستقلال بعض الركاب بها بطريق الواحات الصحراوي وتحديداً بعد مصنع الحديد والصلب بين المناجم والرست بطريق الواحات إتجاة مدينة السادس من أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة حال قدومهم من الوادي الجديد إلي محافظة الجيزة، أصطدمت بهم سيارة نقل بسبب السرعة زائدة، مما أدى إلى تصادم عنيف ونتج عن ذلك وفاة (٥) أشخاص وإصابة أخرين.

يذكر أن المجمعة من جانبها اتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبات محل الحادث وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.

وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.

ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولي المجمعة بفرع محافظة المنيا تحديداً، وكذلك مسئولي المقر الرئيسي وكافة فروع المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأعرب إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

جدير بالذكر، أن المجمعة تقدم باستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث وهي:

- يجب الانتباه جيداً إلى علامات الطريق التي تشير إلى اتجاه السير، مثل العلامات التي تشير إلى "الاتجاه الواحد".

- الإلتزام بالسرعة المقررة للطريق.

- إذا كنت بحاجة إلى تغيير الاتجاه، تأكد من استخدام الإشارات المناسبة لتنبيه السائقين الآخري.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية

المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.

التليفون: 02(33047949)

فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.

التليفون:040(3335132-3335131)

فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.

التليفون:086(2325388-2325389)

فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.

التليفون:064(3169137-3169634)

أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org

لتقديم المستندات للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمضرورين.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.