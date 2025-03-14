شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 4 أطفال ويقتل جدة طفلين أمام أعينهما في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الاحتلال عمليته العسكرية فى مختلف أرجاء الضفة الغربية، تخللها إطلاق الرصاص الحى والغاز المدمع والاعتداء على الشبان واعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، إلى جانب اقتحام ساحات المسجد الأقصى خلال إفطار الفلسطينيين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وتركزت العملية العسكرية لقوات الاحتلال فى مدينة جنين ومخيمها حيث يواصل لليوم 52 على التوالى عمليات هدم المنازل وإجبار العائلات على النزوح فى جنين، إضافة إلى شن حملة اعتقالات قرب بلدة اليامون غرب جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية لقواتها فى جنين عبر حاجز الجلمة، كما أطلقت قنابل إضاءة فى أجواء مخيم جنين، واعتقلت الشاب محمد خالد حويل قرب بلدة اليامون، واعتدت على طفلين فى الحى الشرقى من جنين وقتلت جدتهم أمام أعينهم، بحسب ما ذكرت مصادر محلية لمنصة ساحات.

واصلت قوات الاحتلال كذلك عمليات تدمير البنية التحتية فى شمال الضفة، لا سيما فى مدينة طولكرم ومخيماتها، ودفع الاحتلال بتعزيزات إضافية لقواته فى المدينة.

فى الأثناء، نظم أهالى مخيمى نور شمس وطولكرم شمالى الضفة وقفة احتجاجية ضد سياسة التهجير القسرى بحقهم وطالبوا بالعودة إلى بيوتهم، وذلك فى ظل استمرار الاحتلال بهدم المنازل وتهجير الأهالى.