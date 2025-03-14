شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى ضحايا حادث اصطدام قطار ركاب بخط "القنطرة - بئر العبد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع إثر اصطدام قطار ركاب بخط "القنطرة - بئر العبد" بميني باص، مما أسفر عن وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.

وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، فإنه يسأل الله عزَّ وجلَّ أن يشمل المتوفين برحمته الواسعة في هذه الأيام المباركة، وأن يجعلهم في منازل الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويعوضهم عن فقدهم خيرًا، كما يتضرع إلى الله جلَّ وعلا أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يخفف عنهم آلامهم، ويكتب لهم السلامة والعافية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.