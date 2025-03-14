شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب المحال.. المستندات المطلوبة للحصول على 3 خدمات من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

تتيح المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة، العديد من الخدمات الخاصة بالمحال التجارية، منها طلب الترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، ونقل رخصة محل لوفاة المرخص له.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تلك الخدمات، حسب ما أوضحه دليل خدمات المراكز التكنولوجية.

أولًا: المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح محل

1- صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل)

2- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

3- صورة البطاقة الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

4- خريطة مساحية للمحل.

- في جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة – خطاب – إيصال....)، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات)، وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال وقبل إصدار الترخيص.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل

1- صورة مستند إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

2- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

3- صورة عقد الإيجار / التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

4- توكيل رسمى فى حالة الوكالة.

5- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التى تتعامل فى الأغذية والمشروبات.

6- إيصال سداد الرسوم.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لنقل رخص محل لوفاة المرخص له

1- أصل رخصة المحل.

2- صورة إعلام الوراثة و(الأصل للاطلاع).

3- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريحات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

4- المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة).