شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد بحرارة الجو وموجة حارة حتى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى نهايات الأسبوع المقبل، ليسود البلاد موجة حارة نهارا على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة الكبرى بين 32 و 33 درجة عظمى خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 14 مارس 2025 الموافق 14 رمضان، استمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.