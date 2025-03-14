يوروبا ليغ: نيكو وليامس يقود بلباو لبلوغ ربع النهائي على حساب روما

الرياص - اسماء السيد - بلباو : قاد نيكو وليامس فريقه أتلتيك بلباو الإسباني للتأهل الى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بعدما عوض خسارته 1 2 ذهابا امام روما الإيطالي، متفوقا عليه إيابا في "سان ماميس" بنتيجة 3 1 الخميس في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

وسجل وليامس ثنائية (45+3 و82)، فيما أضاف يوري بيرشيشي الهدف الآخر (68)، بعدما كان المدافع الألماني ماتس هوملس طُرد من جانب روما مبكرا (11)، فيما سجل للضيوف الأرجنتيني لياندرو باريديس (90+3 من ركلة جزاء).

وضغط بلباو منذ بداية المباراة بحثا عن التسجيل وتعويض فارق الهدف من مباراة الذهاب، الا ان نقطة التحول الابرز تمثلت بطرد مدافع روما الدولي الألماني السابق هوملس، بعد عرقلته المغربي الأصل مروان سنادي الذي كان يتجه للانفراد بالمرمى (11).

واستفاد أصحاب الأرض على أكمل وجه من التفوق العددي للاطباق على روما الذي وجد نفسه في وضع متراجع، فكاد سنادي يفتتح التسجيل لكن تسديدته مرت بجانب المرمى (21).

ووقف القائم حائلا امام الهدف الافتتاحي للمباراة عندما تصدى لتسديدة مقوسة من نيكو وليامس اثر توغله داخل المنطقة متجاوزا مدافعَي روما ببراعة (23).

وتصدى حارس روما الصربي ميلي سفيلار بصعوبة لتسديدة أيتور باريديس مبقيا على شباكه نظيفة (32).

لكن صمود روما لم يستمر طويلا وتمكن الفريق الباسكي من انتزاع التقدم عبر نيكو وليامس بعد كرة عرضية من شقيقه إنياكي الذي يمثل المنتخب الغاني، قبل أن يعكسها سنادي لتصل الى نيكو الذي سددها قوية لترتد من أنخيلينو الى داخل المرمى (45+3).

وحاول روما فرض التعادل معولا على الهجمات المرتدة، الا ان بلباو بقي الطرف الاكثر تفوقا، فتصدى سفيلار لتسديدة البديل أليكس بيرينغير الخطرة من داخل المنطقة بعد هجمة مرتدة (63).

وأثمر ضغط بلباو تسجيل هدف ثان يكفي للتأهل من كرة رأسية ليوري برشيشي اثر ركلة ركنية (68).

وحسم نيكو وليامس تأهل فريقه بعدما أضاف الثالث والثاني الشخصي له اثر فاصل مهاري في عمق منطقة الجزاء قبل أن يضع كرته في الشباك (82).

وحصل فريق العاصمة الايطالية على ركلة جزاء بعد خطأ من البديل أندوني غوروسابيل على البديل الآخر ستيفان الشعراوي (90)، فانبرى لها باريديس بنجاح (90+3).

وجدد أينتراخت فرانكفورت الألماني تفوقه ذهابا على أياكس الهولندي 2 1، وتغلب على ضيفه 4 1 ليحسم تأهله بفوزه بمجموع المباراتين 6 2.

وتأهل لاتسيو الايطالي بشق الانفس بعدما انتزع هدف التعادل امام فيكتوريا بلزن التشيكي (1 1، و3 2 في مجموع المباراتين) في الدقيقة 77 عبر أليسيو رومانيولي بعدما منح بافل سولك التقدم للضيوف (52).

وحسم بودو غليمت النروجي مقعده في ربع النهائي رغم خسارته امام مضيفه اولمبياكوس اليوناني 1 2، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة.