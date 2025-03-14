شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على سحورك.. تناول البطاطس مهروسة وليست مقلية لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر البطاطس المهروسة أحد الخيارات الصحية وأفضل شكل لتناول البطاطس لتحقيق أقصى قدر من فوائدها وذلك مقارنة بالبطاطس المقلية التي قد تضر بصحتنا، لذلك يمكن إضافة البطاطس المهروسة إلى مائدة السحور في رمضان لعدة أسباب، يوضحها تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. فوائد إضافة البطاطس المهروسة لمائدة السحور في رمضان:

مصدر جيد للطاقة: تحتوي البطاطس على الكربوهيدرات التي توفر طاقة طويلة الأمد خلال ساعات الصيام.

غنية بالألياف: البطاطس المهروسة تحتوي على ألياف تساعد في تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول.

تحتوي على فيتامينات ومعادن: البطاطس تحتوى على فيتامين C، والبوتاسيوم، والحديد، التي تعزز الصحة العامة وتساعد في تقوية جهاز المناعة.

تعمل على توازن السوائل في الجسم: البطاطس تحتوي على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم، مما يساعد فى الحفاظ على توازن السوائل في الجسم أثناء الصيام.

خفيفة على المعدة: البطاطس المهروسة سهلة الهضم، مما يجعلها مناسبة في السحور للمساعدة في تجنب الشعور بالثقل أو الاضطرابات معوية خاصة خلال ساعات الصيام.

يمكنك إضافة بعض الزيوت الصحية أو اللبن لإضفاء المزيد من الفوائد على البطاطس المهروسة، مما يجعلها خيارًا صحيًا لسحورك.